2020-08-03T05:20:19+03:00
Общество

Погода на Ямале 3 августа: жара до +28 градусов

Местами - дождь, гроза
Анна Полякова
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Погода на Ямале 3 августа: жара до +28 градусовПогода на Ямале 3 августа: жара до +28 градусовФото: Анна Полякова
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В понедельник, 3 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +25 градусов, малооблачно, дождь пройдет утром и вечером, ветер юго-западный 12 м/с.

В Ноябрьске + 28 градусов, ясная погода без осадков, ветер южный 6 м/с.

В Новом Уренгое +26 градусов, солнечно, осадки не ожидаются, ветер южный 9 м/с.

В Надыме +28 градусов, солнечно вечером – дождь, гроза, ветер южный 7 м/с.

В Губкинском +28 градусов, солнечно, без осадков, ветер южный 7 м/с.

В Тарко-Сале +26 градусов, солнечно, без осадков, ветер южный 6 м/с.

В Муравленко +28 градусов, солнечно, без осадков. Ветер южный 6 м/с.

В Лабытнанги +25 градусов, малооблачно, дождь, гроза, ветер юго-западный 11 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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