Погода на Ямале 3 августа: жара до +28 градусов
В понедельник, 3 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +25 градусов, малооблачно, дождь пройдет утром и вечером, ветер юго-западный 12 м/с.
В Ноябрьске + 28 градусов, ясная погода без осадков, ветер южный 6 м/с.
В Новом Уренгое +26 градусов, солнечно, осадки не ожидаются, ветер южный 9 м/с.
В Надыме +28 градусов, солнечно вечером – дождь, гроза, ветер южный 7 м/с.
В Губкинском +28 градусов, солнечно, без осадков, ветер южный 7 м/с.
В Тарко-Сале +26 градусов, солнечно, без осадков, ветер южный 6 м/с.
В Муравленко +28 градусов, солнечно, без осадков. Ветер южный 6 м/с.
В Лабытнанги +25 градусов, малооблачно, дождь, гроза, ветер юго-западный 11 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU