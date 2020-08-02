2 Авг. 2020 2020-08-02T13:54:12+03:00

В Ноябрьске осудят мужчину, который едва не зарезал попутчика в поезде «Новый Уренгой – Оренбург». Фото: УМВД по ЯНАО

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В Ноябрьске направлено в суд уголовное дело в отношении сургутянина, который пырнул ножом пассажира поезда. Как сообщили в ямальской транспортной полиции, ЧП произошло 5 июня 2020 года в одиннадцатом вагоне поезда «Новый Уренгой – Оренбург». Проводник оперативно сообщила полиции о том, что здесь пассажир получил ножевое ранение.

Установлено, что во время стоянки поезда на станции Сывдарма во время распития алкоголя поругались неоднократно судимый 42-летний и 26-летний мужчины. Старший взял нож, пырнул попутчику ножом в бедро и выбежал из поезда. Парня же госпитализировали в одно из медучреждений города Пуровск.

Подозреваемого поймали в районе поста ГИБДД «Карамовский» в тот же день. По словам самого злоумышленника, после потасовки он вышел из поезда и взял такси, чтобы уехать домой в Сургут. Однако его тут же задержала полиция.

По факту преступления в Ноябрьском линейном отделе против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». Сейчас все материалы дела направлены в Пуровский районный суд ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU