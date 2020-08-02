2 Авг. 2020 2020-08-02T13:12:28+03:00

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 2 августа 2020 года увеличилось на 108 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом на Ямале на 2 августа 2020 года

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На Ямале на 2 августа 2020 года подтверждено 108 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заражённых перевалило составило 11235 человек.

За минувшие сутки выздоровели 157 человек (за весь период – 8 453), госпитализированы с ковидом 503 пациентов (общее число), из них 17 человек находятся в тяжёлом состоянии и 1 – в крайне тяжёлом. 13 пациентов находятся на искусственной вентиляции лёгких.

Фото: Оперштаб ЯНАО

В пятнадцати лабораториях провели 2960 тестов (за весь период – 380924). Также за сутки выявлено 27 новых случаев заражения среди вахтовиков (за весь период – 2909).

Всего на Ямале скончались 79 пациентов с коронавирусом (+1 за сутки). У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

«Комсомольская правда – Ямал» сообщала о том, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заразился коронавирусом. Сейчас глава региона находится на самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU