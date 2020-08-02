2 Авг. 2020 2020-08-02T08:37:51+03:00

В Муравленко осуждён парень, который толкал чужой автомобиль со стоянки до места своей работы Фото: Татьяна Коркина

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Муравленковский городской суд вынес приговор в отношении 22-летнего парня, который в июне этого года угнал чужой автомобиль.

По данным ведомства, 11 июня 2020 года в полицию обратился местный житель, который сообщил, что у него угнали «ВАЗ». Полицейские установили, что ночью того же дня неизвестный увидел чужую машинёшку: дверь была открыта, а ключ находился в замке зажигания. Парень пытался запустить двигатель, но у него ничего не вышло. Тогда он решил самостоятельно докатить автомобиль с места стоянки до места своей работы.

Полицейские юношу задержали и возбудили против него дело «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Приговор Муравленковского городского суда вступил в силу 21 июля. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, молодому человеку придётся выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU