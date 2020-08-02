Погода на Ямале 2 августа: дождь, гроза и до +24

2 Авг. 2020 2020-08-02T06:09:02+03:00

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На Ямале сегодня, 2 августа, ожидается переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь. В отдельных районах гроза. Ветер юго-восточный с переходом на южный 8-13 м/с, ночью по западу 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 0C, температура днем +19…+240C, местами до +290C.

Кстати, сегодня, 2 августа (20 июля по старому стилю) Ильин день – один из важнейших праздников на Руси. Наши предки чествовали пророка Илию, который жил в IX веке до нашей эры в Израильском царстве. В честь Илии на Руси устраивали крестные ходы, а крестьяне просили ясную погоду или дождь – то, что им, на тот момент, было нужно.

До сих пор сохранилась примета: не купаться после 2 августа, однако тёплая погода вносит в приметы свои коррективы.

ИСТОЧНИК KP.RU