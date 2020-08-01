2020-08-01T13:02:29+03:00
Общество

В Муравленко ищут вора, обокравшего квартиру

Составлен фоторобот подозреваемого
Есен Абилькенов
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Фото УМВД ЯНАОФото УМВД ЯНАО
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Заявление от местного жителя по факту кражи личных вещей поступило в дежурную часть полиции Муравленко. Сотрудники полиции на месте выяснили, что неизвестный ночью проник в чужую квартиру и украл личные вещи потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и личность преступника. Благодаря свидетелю, который видел гражданина, совершившего кражу, составлен фоторобот подозреваемого.

В правоохранительных органах обращаются ко всем, кто располагает информацией о местонахождении данного лица, либо иными сведениями, способствующими его розыску, обратиться в дежурную часть ОМВД России по городу Муравленко или позвонить по телефонам: 21-0-59, 27-6-11, 89991330441.

ИСТОЧНИК KP.RU

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