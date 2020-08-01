В Пуровском районе капитально отремонтируют 10 домов

1 Авг. 2020 2020-08-01T12:26:56+03:00

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Капитальный ремонт в пяти многоквартирных домах в Тарко-Сале, двух домах в Пурпе и по одному в Пуровске, Сывдарме и Ханымее будет проведен этим летом.

В рамках региональной программы в 2020 году работы запланированы по 22 многоквартирным домам, пояснила главный специалист Таркосалинского отдела окружного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Гюзель Хазиева.

По 12 домам идет разработка проектно-сметной документации на следующий год. В 10 домах будут проведены строительно-монтажные работы. Главным образом это коснется замены внутридомовых инженерных сетей и ремонта крыш, сообщили в администрации района.

К работам приступили почти на всех запланированных объектах. В некоторых случаях ведется демонтаж старых конструкций. В других определённые виды работ уже близки к завершению. Так, в Тарко-Сале после завершения ремонтов двух домов подрядчики приводят в порядок прилегающую территорию.

Качество работ и материалов, а также соблюдение графика находятся под контролем работников территориального отдела фонда капремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU