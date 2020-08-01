Погода на Ямале 1 августа: пасмурно и дождливо

1 Авг. 2020 2020-08-01T06:05:56+03:00

В округе ожидаются прохладная погода и осадки Фото: pixabay.com

В округе ожидаются прохладная погода и осадки

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Жителей Салехарда в субботу, 1 августа, ждет пасмурная и дождливая погода. Днем температура воздуха не превысит +18 градусов. Ночью температура опустится +13 градусов.

В Ноябрьске сегодня облачно с прояснениями, +12 ночью и до +19 днем. Ветер западный с переходом на южный 3-5 м/с.

В Новом Уренгое будет +20, +21 градус, небольшой дождь. Ветер южный 5-6 м/с.

В Надыме +18+20 градусов, небольшой дождь, ветер юго-восточный 4-6 м/с.

В Тарко-Сале +16+19 градусов, облачно с прояснениями, утром пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный 3-4 м/с.

В Муравленко +18 градусов, пасмурно, дождь, ветер южный 4-7 м/с.

В Лабытнанги до +19 градусов, облачно с прояснениями, ветер восточный 2-3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU