Погода на Ямале 1 августа: пасмурно и дождливо
Жителей Салехарда в субботу, 1 августа, ждет пасмурная и дождливая погода. Днем температура воздуха не превысит +18 градусов. Ночью температура опустится +13 градусов.
В Ноябрьске сегодня облачно с прояснениями, +12 ночью и до +19 днем. Ветер западный с переходом на южный 3-5 м/с.
В Новом Уренгое будет +20, +21 градус, небольшой дождь. Ветер южный 5-6 м/с.
В Надыме +18+20 градусов, небольшой дождь, ветер юго-восточный 4-6 м/с.
В Тарко-Сале +16+19 градусов, облачно с прояснениями, утром пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный 3-4 м/с.
В Муравленко +18 градусов, пасмурно, дождь, ветер южный 4-7 м/с.
В Лабытнанги до +19 градусов, облачно с прояснениями, ветер восточный 2-3 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU