2020-07-31T16:05:59+03:00
Происшествия

В Салехарде мужчина перевел мошенникам больше 4 миллионов рублей

Он верил "сотрудникам банка", пока не рассказал о происходящем дочери
Анна Полякова
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В Салехарде мужчина перевел мошенникам больше 4 миллионов рублей Фото: pixabay.comВ Салехарде мужчина перевел мошенникам больше 4 миллионов рублей Фото: pixabay.com
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В Салехарде жертвой крупного мошенничества стал 59-летний местный житель. На счет аферистов он перевел 4 млн. 462 тыс. рублей.

Вечером 22 июля ему позвонил неизвестны, который представился сотрудником службы безопасности банка и уточнял, не оформлял ли салехардец кредит на 500 тыс. рублей. Тогда лжесотрудник банка объяснил, что паспортные данные ямальца попали в руки мошенников и с их помощью они оформляют кредиты на его имя.

Злоумышленник убедил доверчивого мужчину в том, что по данному факту будет проходить длительное расследование, на это время все его счета будут заморожены. Он не будет иметь доступ к своим деньгам, но они могут дать ему время для перевода всех своих денежных средств на резервный счет.

Ночью по указке мошенников мужчина обналичивал имеющиеся у него денежные средства и переводил их на счет, продиктованный звонившим аферистом. После этого он признался рассказал мошенникам, что у него имеется еще одна банковская карта, на которой находится крупная сумма денег, на что злоумышленники пояснили ему, что нужно перевести на резервный счет и эти деньги.

Для убедительности мошенники звонили потерпевшему и представлялись сотрудниками правоохранительных органов, которые проводят расследование по его делу. Они же предупредили мужчину, что на время расследования он не должен никому об этом рассказывать.

После того, как потерпевший перевел все свои сбережения, мошенники убедили его оформить на свое имя кредитные карты и все денежные средства вновь перевести на резервный счет. Злоумышленники объясняли мужчине, что так они проверяют, заблокирована ли в отношении него услуга по выдаче кредита в других банках. В течение нескольких дней они продолжали по телефону вводить мужчину в заблуждения и убеждали его переводить крупные суммы денег на указанный ими счет.

В конце концов, он рассказал о случившемся своей дочери. Она объяснила ему, что он стал жертвой мошенников и необходимо обратиться в полицию. Оказалось, что он слышал о таких видах мошенничества, но не думал, что сам станет жертвой обмана, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция напоминает об участившихся случаях мошенничества на территории ЯНАО, и убедительно просит граждан помнить, что сотрудники службы безопасности банка никогда не звонят своим клиентам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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