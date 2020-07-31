Салехардцы могут снова сдавать нормативы ГТО

31 Июль 2020 2020-07-31T15:50:12+03:00

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На Ямале продолжается прием нормативов спортивного комплекса ГТО, в связи с частичным снятием ограничений. Салехардцы, помимо бега и общефизической подготовки, на открытой площадке многофункционального спортивного комплекса на ул. Обской могут с 5 августа сдать плавание в «Геологе», а с 11 августа пулевую стрельбу. Также на городском пляже у реки Полябта можно сдать метание, а на лыжной базе МАУ «ЦФКиС» - туристский поход.

Все желающие вне зависимости от спортивной подготовки в возрасте от 6 лет могут принять участие в спортивных мероприятиях. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте www.gto.ru и минимум за день записаться на сдачу норматива по телефону 3-17-83.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и медицинскую справку, которая действительна в течение года. Комплекс спортивных заданий рассчитан на каждую возрастную группу индивидуально, уровень сложности соответствует золотому, серебряному и бронзовому знаку отличия. Нормативы можно сдать до 29 августа. График приема по ссылке.

Отметим, что с начала года 228 жителей окружной столицы уже сдали нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, а четверо получили знаки ГТО.

ИСТОЧНИК KP.RU