31 Июль 2020 2020-07-31T13:43:43+03:00

В Салехарде проверяют подготовку образовательных учреждений к учебному году Фото: salekhard.org

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В Салехарде состоялся рейд по детским образовательным учреждениям. Комиссия, в составе которой первый заместитель главы Салехарда Олег Круч, начальник департамента образования города Оксана Казыева и представители администрации, проверила ход ремонтных работ в детских садах и школах.

«В этом году в план по ремонту поставлено 16 учреждений. В восьми из них работы уже завершены. Оставшиеся сдадут к началу нового учебного года», - говорит первый заместитель главы города Олег Куруч.

В детском саду «Синяя птица» подрядчик проводит работу по замене сетей водоотведения. На стадии завершения ремонтные работы пищеблока в «Журавушке». Произведена замена напольной плитки, реечного алюминиевого потолка, а также замена оконных блоков. Обновили потолки помещений спортивного и музыкального залов.

На 60 % завершены работы в детском саду «Золотая рыбка»: здесь появится прогулочная площадка и новые малые архитектурные формы. В детском саду «Крылышки» подрядчик заканчивает ремонт детской игровой зоны и монтаж крыльца.

«Планируем до начала учебного года все уличные площадки привести в порядок», - подчеркнул Олег Куруч.

Участники рейда посетили общеобразовательную школу №6. Здесь идут внутренние отделочные работы в учебном кабинете начальной школы: замена настила пола, плинтуса, оконных и дверных блоков, внутренних сетей отопления. Учебный кабинет был переоборудован из бывшей учительской. Он будет оснащен новой современной мебелью, установлена интерактивная панель.

«В нашей школе обучается более 700 учеников, планируем в этом году набрать около 750. Кабинет нам необходим, чтобы сократить количество учащихся, которые выведены на вторую смену», - говорит исполняющая обязанности директора школы №6 Валерия Приветкина.

Также рабочая группа посетила вторую школу, где в этом году будет открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста».

Накануне в актовом зале установили большой светодиодный LED-экран. Данное оборудование позволит проводить школьные мероприятия на более высоком уровне, с четким и качественным изображением.

ИСТОЧНИК KP.RU