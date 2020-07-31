В Новом Уренгое подделали протоколы собрания жильцов, выбиравших УК
В Новом Уренгое расследуются два уголовных дела о подделке документов. Прокуратура выявила нарушения соблюдения жилищного законодательства. Поводом для проверки стало коллективное обращение граждан о необоснованном расторжении договоров управления двумя многоквартирными домами.
В результате выяснилось, что протоколы общего собрания помещений в многоквартирных домах были подделаны.
В ведомстве пояснили, что в региональный департамент госжилнадзора поступили протоколы внеочередного общего собрания собственников жилья двух многоквартирных домов с приложением решений о смене управляющей организации.
Однако выяснилось, что впоследствии не все жильцы согласились с таким решением. Многие из них в ходе прокурорской проверки и вовсе не подтвердили факт своего участия в общем собрании и подписания протоколов, при этом поддержали прежнюю управляющую организацию.
- Собранные материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU