2020-07-31T13:35:59+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое подделали протоколы собрания жильцов, выбиравших УК

Возбуждено два уголовных дела
Анна Полякова
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В Новом Уренгое подделали протоколы собрания жильцов, выбиравших УК Фото: прокуратура ЯНАОВ Новом Уренгое подделали протоколы собрания жильцов, выбиравших УК Фото: прокуратура ЯНАО
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В Новом Уренгое расследуются два уголовных дела о подделке документов. Прокуратура выявила нарушения соблюдения жилищного законодательства. Поводом для проверки стало коллективное обращение граждан о необоснованном расторжении договоров управления двумя многоквартирными домами.

В результате выяснилось, что протоколы общего собрания помещений в многоквартирных домах были подделаны.

В ведомстве пояснили, что в региональный департамент госжилнадзора поступили протоколы внеочередного общего собрания собственников жилья двух многоквартирных домов с приложением решений о смене управляющей организации.

Однако выяснилось, что впоследствии не все жильцы согласились с таким решением. Многие из них в ходе прокурорской проверки и вовсе не подтвердили факт своего участия в общем собрании и подписания протоколов, при этом поддержали прежнюю управляющую организацию.

- Собранные материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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