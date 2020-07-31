2020-07-31T13:05:34+03:00
Происшествия

Жителя Муравлено за кражу электрогенераторной установки оштрафовали

Сумма ущерба составила около 530 тысяч рублей
Анна Полякова
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Жителя Муравлено за кражу электрогенераторной установки оштрафовалиЖителя Муравлено за кражу электрогенераторной установки оштрафовалиФото: Ольга Крыльцова
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В Муравленко мужчину признан виновным в крупном хищении. 50-летний местный житель похитил электрогенераторную установку. О ее пропаже с территории одной из организаций города полиции сообщил владелец установки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установили причастного, им оказался ранее несудимый гражданин. Мужчина на территории организации при помощи человека, не подозревавшего о том, что нарушает закон, тайно изъял электрогенераторную установку с двумя регуляторами тока. Сумма ущерба составила около 530 тысяч рублей.

Уголовное дело расследовалось с августа прошлого года по статье УК РФ «Кража». В результате суд признан виновным его в совершении данного преступления и приговорил к наказанию в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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