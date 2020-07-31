2020-07-31T11:56:45+03:00
Общество

В Новом Уренгое поставят новый компьютерный томограф для больных COVID-19

Доступ к нему организуют с отдельным входом с улицы
Анна Полякова
Поделиться:
В Новом Уренгое поставят новый компьютерный томограф для больных COVID-19 Фото: pixabay.comВ Новом Уренгое поставят новый компьютерный томограф для больных COVID-19 Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Новом Уренгое ситуация с коронавирусом нормализуется. ОБ этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем видеообращении к землякам, которое опубликовал на свое страничке в социальной сети «ВКонтакте».

Глава региона сообщил, что на днях в городе установят новый компьютерный томограф. Его установят на территории центральной больницы. Аппарат развернут в отдельном помещении. Будет сделано 2 входа. Один – с внутренней стороны стационара, другой – с отдельным входом с улицы - специально для больных коронавирусом.

Новый модуль значительно облегчит работу медиков. Сейчас в городе работает только один аппарат КТ. Второй томограф решит проблему очередей.

По графику строится новый инфекционный госпиталь, чтобы быть лучше готовыми к осенне-зимнему сезону гриппа, ОРВИ и возможной второй волне коронавируса.

По оперативным данным, за минувшие сутки в Новом Уренгое выявлено 37 заболевших, за весь период пандемии – 3497. Выздоровели к этому дню– 2179 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Салехарде проверяют подготовку образовательных учреждений к учебному году
В Новом Уренгое подделали протоколы собрания жильцов, выбиравших УК
Жителя Муравлено за кражу электрогенераторной установки оштрафовали
В Новом Уренгое поставят новый компьютерный томограф для больных COVID-19
В Ямальском районе судят мужчину за убийство односельчанина
В Салехарде снесут одно из первых капитальных строений города
На Ямале потушены все природные пожары
В Новом Уренгое готовятся к детским медосмотрам после возвращения семей из отпусков
Тундровиков Ямальского района прививают от сибирской язвы
В Новом Уренгое возобновятся профилактические медосмотры
Ученые выяснили ореол обитания на Ямале ощенившихся песцов
В Тазовском районе женщина, защищаясь от пьяного мужа, зарезала его
В Тарко-Сале пешеходные переходы оградили заборами
УК Салехарда поборются за звание «Дом образцового содержания»
В Ноябрьске при столкновении иномарок пострадал один из водителей
Погода на Ямале 31 июля: пасмурно, местами дождь
Муфтий Ямала призвал верующих отметить Курбан-байрам дома
В Салехарде девушка поверила в выигрыш и поделилась деньгами с аферистами
Ограничение пребывания граждан в лесах Ямала продлено
Жительница Лабытнанги пыталась купить у мошенника скутер