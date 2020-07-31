В Новом Уренгое поставят новый компьютерный томограф для больных COVID-19

31 Июль 2020 2020-07-31T11:56:45+03:00

Доступ к нему организуют с отдельным входом с улицы

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В Новом Уренгое ситуация с коронавирусом нормализуется. ОБ этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем видеообращении к землякам, которое опубликовал на свое страничке в социальной сети «ВКонтакте».

Глава региона сообщил, что на днях в городе установят новый компьютерный томограф. Его установят на территории центральной больницы. Аппарат развернут в отдельном помещении. Будет сделано 2 входа. Один – с внутренней стороны стационара, другой – с отдельным входом с улицы - специально для больных коронавирусом.

Новый модуль значительно облегчит работу медиков. Сейчас в городе работает только один аппарат КТ. Второй томограф решит проблему очередей.

По графику строится новый инфекционный госпиталь, чтобы быть лучше готовыми к осенне-зимнему сезону гриппа, ОРВИ и возможной второй волне коронавируса.

По оперативным данным, за минувшие сутки в Новом Уренгое выявлено 37 заболевших, за весь период пандемии – 3497. Выздоровели к этому дню– 2179 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU