2020-07-31T11:15:17+03:00
Происшествия

В Ямальском районе судят мужчину за убийство односельчанина

Ранение ножом оказалось смертельным
Анна Полякова
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В Ямальском районе судят мужчину за убийство односельчанинаВ Ямальском районе судят мужчину за убийство односельчанинаФото: Ольга Крыльцова
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В Ямальском районе ждет суда 37-летний местный житель, которого обвиняют в убийстве односельчанина. Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд. Кровавую расправу он учинил 8 мая 2020 года в селе Новый Порт.

Накануне происшествия компания односельчан распивала алкоголь. Между двумя знакомыми произошел конфликт на бытовой почве. 39-летний мужчина схватил нож в качестве аргумента и ранил оппонента. Истекающего кровью доставили во врачебную амбулаторию. Несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, мужчина скончался.

В ходе предварительного следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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