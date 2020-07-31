В Ямальском районе судят мужчину за убийство односельчанина
В Ямальском районе ждет суда 37-летний местный житель, которого обвиняют в убийстве односельчанина. Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд. Кровавую расправу он учинил 8 мая 2020 года в селе Новый Порт.
Накануне происшествия компания односельчан распивала алкоголь. Между двумя знакомыми произошел конфликт на бытовой почве. 39-летний мужчина схватил нож в качестве аргумента и ранил оппонента. Истекающего кровью доставили во врачебную амбулаторию. Несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, мужчина скончался.
В ходе предварительного следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU