2020-07-31T09:10:25+03:00
Общество

На Ямале потушены все природные пожары

На Ямале прогнозируется сухая и жаркая погода на следующей неделе
Анна Полякова
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На Ямале потушены все природные пожары Фото: yanao.ruНа Ямале потушены все природные пожары Фото: yanao.ru
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На Ямале с начала пожароопасного сезона на Ямале возник 61 природный пожар на общей площади 1637 га. На этот момент, по оперативным данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, на территории региона действующих природных пожаров не зафиксировано.

На минувшей неделе в регионе потушили девять пожаров на площади 18,3 га. Причиной возникновения одного из них стали сухие грозы. Восемь остальных возгораний, предположительно, возникли по вине человека. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе на Ямале будет преобладать сухая и жаркая погода.

Как ранее сообщалось, накануне департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО продлил срок ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств до 19 августа.

Выявить и оперативно устранить очаги удается благодаря системному наблюдению. Ежедневный мониторинг проводится с помощью систем видеомониторинга «Лесохранитель», космического мониторинга ИСДМ Рослесхоз, а также с применением беспилотных летательных аппаратов ОРЛАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На Ямале потушены все природные пожары
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