В Новом Уренгое готовятся к детским медосмотрам после возвращения семей из отпусков
В Новом Уренгое ждут массовый приезд семей из отпусков. Как сообщает администрация города, в конце августа детям потребуются справки о состоянии здоровья в детский сад и школу. В городе готовятся возобновить детские медосмотры.
Как сообщила заместитель главного врача Новоуренгойской Ирина Сердешнова центральной городской больницы по амбулаторной и клинической помощи детям, медосмотры по-прежнему будут проводиться в Центре здоровья детей на Железнодорожной, 10.
Приемы будут вестись по предварительной записи. Для этого нужно позвонить в колл-центр по федеральному номеру 8-800-350-22-24, оставить заявку. Родителям перезвонит участковый педиатр и объяснит алгоритм действий.
ИСТОЧНИК KP.RU