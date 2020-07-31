31 Июль 2020 2020-07-31T09:03:44+03:00

В Новом Уренгое готовятся к детским медосмотрам после возвращения семей из отпусков Фото: администрация Нового Уренгоя

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В Новом Уренгое ждут массовый приезд семей из отпусков. Как сообщает администрация города, в конце августа детям потребуются справки о состоянии здоровья в детский сад и школу. В городе готовятся возобновить детские медосмотры.

Как сообщила заместитель главного врача Новоуренгойской Ирина Сердешнова центральной городской больницы по амбулаторной и клинической помощи детям, медосмотры по-прежнему будут проводиться в Центре здоровья детей на Железнодорожной, 10.

Приемы будут вестись по предварительной записи. Для этого нужно позвонить в колл-центр по федеральному номеру 8-800-350-22-24, оставить заявку. Родителям перезвонит участковый педиатр и объяснит алгоритм действий.

ИСТОЧНИК KP.RU