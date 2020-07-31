Тундровиков Ямальского района прививают от сибирской язвы

31 Июль 2020 2020-07-31T08:56:24+03:00

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В Ямальском районе продолжается вакцинация тундрового населения против сибирской язвы. Специалисты районной администрации вместе с медиками посетили 28 стойбищ оленеводов в панаевской и ярсалинской тундрах.

Оленеводам в районах озер Найто, Ярото, Тэланто, Нямгол-Яхи, устья Яхады-Яхи, вершины Хута-Яхи рассказывают о необходимости профилактики и раздают информационные буклеты. Сибирская язва – смертоносное заболевание.

Споры «сибирки» живут в активной форме, сохраняясь в почве более 200 лет. События, которые произошли в Ямальском районе в 2016 году принесли людям много страданий. Специалисты делают всё, чтобы этого больше никогда не произошло. Профилактика – лучший способ защитить себя, отмечают в администрации Ямальского района.

ИСТОЧНИК KP.RU