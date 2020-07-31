2020-07-31T08:44:33+03:00
Общество

В Новом Уренгое возобновятся профилактические медосмотры

Прием будет вестись только по записи
Анна Полякова
Поделиться:
В Новом Уренгое возобновятся профилактические медосмотры Фото: администрация Нового УренгояВ Новом Уренгое возобновятся профилактические медосмотры Фото: администрация Нового Уренгоя
Изменить размер текста:

В Новом Уренгое в связи с положительной динамикой принято решение о возобновлении с 3 августа профилактических осмотров. Об этом сообщила главврач городской больницы Ирина Груздева. В больнице будет сокращено 240 коек: 70 – в отделении перинатального центра и 170 – в терапевтическом корпусе.

Медосмотры будут проходить с соблюдением уже привычных всем ограничений: не более 5-7 человек в коридоре, измерение температуры всех посетителей, масочный режим. Желающие могут обратиться к врачам для получения справок: на водительское удостоверение, ношение оружия, вид на жительство и т.д.

Прием будет вестись только по записи, которая осуществляется по федеральному номеру колл-центра 8-800-350-22-24. Возобновляются и плановые медосмотры организаций – ответственные должны связаться с заведующим отделением профосмотров. Узкие специалисты также вернутся к прежнему профилю работы.

С 1 августа закрывается инфекционный госпиталь на базе психонаркодиспансера. В помещениях проведут дезинфекция, ремонт, и с 17 августа в стационарных отделениях начнет оказываться плановая медпомощь. Все узкие специалисты будут вести плановый прием пациентов в поликлинике №1.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале потушены все природные пожары
В Новом Уренгое готовятся к детским медосмотрам после возвращения семей из отпусков
Тундровиков Ямальского района прививают от сибирской язвы
В Новом Уренгое возобновятся профилактические медосмотры
Ученые выяснили ореол обитания на Ямале ощенившихся песцов
В Тазовском районе женщина, защищаясь от пьяного мужа, зарезала его
В Тарко-Сале пешеходные переходы оградили заборами
УК Салехарда поборются за звание «Дом образцового содержания»
В Ноябрьске при столкновении иномарок пострадал один из водителей
Погода на Ямале 31 июля: пасмурно, местами дождь
Муфтий Ямала призвал верующих отметить Курбан-байрам дома
В Салехарде девушка поверила в выигрыш и поделилась деньгами с аферистами
Ограничение пребывания граждан в лесах Ямала продлено
Жительница Лабытнанги пыталась купить у мошенника скутер