В Новом Уренгое возобновятся профилактические медосмотры

31 Июль 2020 2020-07-31T08:44:33+03:00

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В Новом Уренгое в связи с положительной динамикой принято решение о возобновлении с 3 августа профилактических осмотров. Об этом сообщила главврач городской больницы Ирина Груздева. В больнице будет сокращено 240 коек: 70 – в отделении перинатального центра и 170 – в терапевтическом корпусе.

Медосмотры будут проходить с соблюдением уже привычных всем ограничений: не более 5-7 человек в коридоре, измерение температуры всех посетителей, масочный режим. Желающие могут обратиться к врачам для получения справок: на водительское удостоверение, ношение оружия, вид на жительство и т.д.

Прием будет вестись только по записи, которая осуществляется по федеральному номеру колл-центра 8-800-350-22-24. Возобновляются и плановые медосмотры организаций – ответственные должны связаться с заведующим отделением профосмотров. Узкие специалисты также вернутся к прежнему профилю работы.

С 1 августа закрывается инфекционный госпиталь на базе психонаркодиспансера. В помещениях проведут дезинфекция, ремонт, и с 17 августа в стационарных отделениях начнет оказываться плановая медпомощь. Все узкие специалисты будут вести плановый прием пациентов в поликлинике №1.

ИСТОЧНИК KP.RU