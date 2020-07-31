Ученые выяснили ореол обитания на Ямале ощенившихся песцов

31 Июль 2020 2020-07-31T08:27:49+03:00

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Учёные продолжают исследования ямальских песцов, которые обзавелись потомством. На своей странице в соцсети Инстаграм сотрудники Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН (Лабытнанги) опубликовали свежие кадрами локации песцов, помеченных спутниковыми ошейниками. Фото сделаны установленными на севере полуострова Ямал фотоловушками. На снимках видно, что все наблюдаемые песцы обзавелись потомством.

Исследователи отмечают, что во время размножения песцы обитают на удивительно маленьких территориях и четко соблюдают границы участков друг друга.

Пушистые зверьки четко соблюдают границы участков друг друга Фото: mo-yamal.ru

«Ежедневно мы получаем несколько сигналов: удивительно, на какой маленькой территории живут песцы во время размножения - всего несколько квадратных километров», - поделились наблюдениями ученые.

Эта работа проводится в рамках проекта «Арктический лис», стартовал он в этом году. Сотрудники Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН надели на несколько особей песцов ошейники со спутниковым передатчиком и получили возможность следить за передвижением песцов, пояснили в администрации Ямальского района.

ИСТОЧНИК KP.RU