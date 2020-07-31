В Тазовском районе женщина, защищаясь от пьяного мужа, зарезала его

31 Июль 2020 2020-07-31T08:03:29+03:00

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В Тазовском районе зачитали приговор женщине, убившей мужа. Ее судили по статье о превышении пределов необходимой обороны.

Трагедия произошла в поселке Находка 17 декабря 2019 года. Между супругами во время пьянки возник конфликт. Нетрезвый мужчина, размахивая кухонным ножом, стал требовать, чтобы супруга нашла ему спиртное. Женщина пыталась отобрать нож у мужа и порезала себе палец.

Когда ей все же удалось выхватить нож из его рук, нанесла четыре раза ранила пьяного мужа в область рук и ног, повредив при этом бедренную артерию. При этом она понимала, что можно было обойтись без кровопролития. 43-летний мужчина скончался от острой массивной кровопотери в фельдшерско-акушерском пункте.

В ходе предварительного следствия и в судебном процессе женщина полностью признала свою вину, несмотря на то, что в процессе совместной жизни мужчина неоднократно применял насилие в отношении супруги, сообщили в СУ СКР по ЯНАО. Суд назначил тазовчанке наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU