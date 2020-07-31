В Тарко-Сале пешеходные переходы оградили заборами
В Тарко-Сале завершился комплекс работ по установке дорожных ограждений вблизи пешеходных переходов. В этом году работы проводились по шести «зебрам», расположенных на перекрестках по улицам Ленина, Тарасова, Республики и Промышленной. Общая протяженность установленных ограждений составила больше километра.
Оградительные заборы смонтированы в соответствии с требованиями ГОСТ – с двух сторон дороги. Как пояснили в администрации Пуровского района, ограждения позволяют разделять потоки движения транспорта и пешеходов и предотвращать выход людей на проезжую часть в неположенном месте.
При выполнении работ особое внимание уделялось выбору материала, поскольку ограждения выступают защитным барьером для пешеходов в случае ДТП. Они изготовлены из прочного, качественного металла, устойчивого к климатическим воздействиям.
ИСТОЧНИК KP.RU