В Тарко-Сале пешеходные переходы оградили заборами

31 Июль 2020 2020-07-31T08:11:48+03:00

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В Тарко-Сале завершился комплекс работ по установке дорожных ограждений вблизи пешеходных переходов. В этом году работы проводились по шести «зебрам», расположенных на перекрестках по улицам Ленина, Тарасова, Республики и Промышленной. Общая протяженность установленных ограждений составила больше километра.

Оградительные заборы смонтированы в соответствии с требованиями ГОСТ – с двух сторон дороги. Как пояснили в администрации Пуровского района, ограждения позволяют разделять потоки движения транспорта и пешеходов и предотвращать выход людей на проезжую часть в неположенном месте.

При выполнении работ особое внимание уделялось выбору материала, поскольку ограждения выступают защитным барьером для пешеходов в случае ДТП. Они изготовлены из прочного, качественного металла, устойчивого к климатическим воздействиям.

ИСТОЧНИК KP.RU