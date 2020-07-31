2020-07-31T08:35:32+03:00
Общество

УК Салехарда поборются за звание «Дом образцового содержания»

Победитель получит 100 тысяч рублей
Анна Полякова
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Управляющие компании Салехарда поборются за звание «Дом образцового содержания» Фото: salekhard.orgУправляющие компании Салехарда поборются за звание «Дом образцового содержания» Фото: salekhard.org
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Управляющая компания Салехарда, победившая в конкурсе за звание «Дом образцового содержания», получит 100 000 рублей. Эти деньги можно потратить на проведение ремонтов домов или благоустройство придомовых территорий.

Конкурсная комиссия с 17 до 27 августа посетит каждый дом, указанный в заявке, и оценит, как УК выполняет свои обязанности. Как пояснили в администрации ямальской столицы, дома будут разделены на две категории «Деревянный жилищный фонд» и «Капитальный жилищный фонд» и победитель будет объявлен в каждой из этих номинаций.

Дома будут буквально осматриваться от земли до крыши: фундамент, крыльцо, кровля, чистота и аккуратность в общих коридорах, благоустройство земельного участка - везде заглянут и всё проверят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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