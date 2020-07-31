2020-07-31T06:59:56+03:00
Происшествия

В Ноябрьске при столкновении иномарок пострадал один из водителей

Дорогу не поделили «ДЭУ МАТИЗ» и «АКУРА»
Анна Полякова
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В Ноябрьске при столкновении иномарок пострадал один из водителей Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Ноябрьске при столкновении иномарок пострадал один из водителей Фото: Госавтоинспекция Ямала
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За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 5 ДТП, в одном из которых человека получил травмы. В Ноябрьске дорогу не поделили две иномарки. Авария произошла в 13 часов 20 минут.

Как сообщает Госавтоинспекция, на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог проезд №3 - проезд №2 столкнулись «ДЭУ МАТИЗ» и «АКУРА» движущихся в попутном направлении. В результате ДТП травмирован водитель второго автомобиля.

По данным регионального ведомства, всего с начала 2020 года на ямальских дорогах в 2737 зарегистрированных ДТП, погибли 24 человека и 259 травмированы, в их числе 26 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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