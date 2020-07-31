Погода на Ямале 31 июля: пасмурно, местами дождь

31 Июль 2020 2020-07-31T05:20:25+03:00

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В пятницу, 31 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +19 градусов, пасмурно, без осадков, ветер восточный 2 м/с.

В Ноябрьске + 18 градусов, пасмурно, осадки не прогнозируются, ветер западный 4 м/с.

В Новом Уренгое +16 градусов, пасмурно и дождливо, ветер северо-западный 7 м/с.

В Надыме +19 градусов, малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 3 м/с.

В Губкинском +17 градусов, пасмурно, дождь, ветер северо-западный 5 м/с.

В Тарко-Сале +15 градусов, пасмурно, дождь – в течение дня, ветер западный 6 м/с.

В Муравленко +18 градусов, пасмурно, но без осадков. Ветер западный 4 м/с.

В Лабытнанги +19 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер восточный 2 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU