2020-07-30T16:01:54+03:00
Происшествия

В Салехарде девушка поверила в выигрыш и поделилась деньгами с аферистами

Пообещав 400 тысяч мошенники выманили у нее 47 тысяч рублей
Анна Полякова
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В Салехарде девушка поверила в выигрыш и поделилась деньгами с аферистами Фото: pixabay.comВ Салехарде девушка поверила в выигрыш и поделилась деньгами с аферистами Фото: pixabay.com
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В Салехарде возбудили уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала действий 25-летняя местная жительница. Девушка поверила аферистам в крупный выигрыш и потеряла бдительность.

27 июля она обратилась за помощью в полицию и рассказала, что в социальной сети Instagram увидела, как молодой человек демонстрировал переписки клиентов, которые ему отправляли деньги на спортивные ставки и благодаря этому получали большие суммы денег в качестве выигрыша.

Такой легкий способ заработка заинтересовал ее, и северянка начала переписку с неизвестным ей мужчиной, который пояснил, что необходимо внести 10 тыс. рублей и сделать ставку на результат матча. В случае выигрыша девушка получит крупную сумму на свой счет.

На следующий день девушка получила сообщение о выигрыше в 400 тысяч рублей, чему несказанно обрадовалась. Ей сообщили. Что для получения суммы нужно заплатить комиссию в размере более 37 тыс. рублей.

Однако после перевода денег свою сумму выигрыша горожанка не получила, злоумышленники прекратили вести с ней переписку и заблокировали аккаунт в социальных сетях, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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