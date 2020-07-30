2020-07-30T16:16:07+03:00
Общество

Ограничение пребывания граждан в лесах Ямала продлено

В пожароопасный сезон 2020 года на территории округа зарегистрирован 61 очаг возгорания
Анна Полякова
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Ограничение пребывания граждан в лесах Ямала продлено Фото: yanao.ruОграничение пребывания граждан в лесах Ямала продлено Фото: yanao.ru
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Ограничение пребывания граждан в лесах на Ямале продлено до 19 августа. Такое решение принято в связи с продолжением действия в округе особого противопожарного режима и вероятностью возникновения возгораний, сообщили в департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО.

В пожароопасный сезон 2020 года на Ямале зарегистрирован 61 природный пожар, 48 из которых - на землях лесного фонда, в том числе 19 лесных пожаров предположительно возникли по вине местного населения. На данный момент природных пожаров на Ямале нет.

Специалисты ведомства напоминают, что нахождение в лесах для граждан и организаций всех форм собственности чревато штрафными санкциями: от одной тысяч - до ста тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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