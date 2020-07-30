2020-07-30T14:54:10+03:00
Общество

Жительница Лабытнанги пыталась купить у мошенника скутер

Доверчивая северянка лишилась 45 тысяч рублей
Анна Полякова
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Жительница Лабытнанги пыталась купить у мошенника скутерЖительница Лабытнанги пыталась купить у мошенника скутерФото: Ольга Крыльцова
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Жительница Лабытнанги стала жертвой мошенничества, пытаясь купить в соцсети скутер. Когда 52-летняя женщина осознала обман, обратилась в полицию.

В дежурной части она рассказала, что 23 июля в социальной сети оформила заказ на покупку скутера стоимостью около 40 тысяч рублей. Днём позже женщине на электронную почту пришло письмо, в котором были указаны реквизиты банковской карты для перевода денег за товар и доставку в сумме 43 тысяч рублей. В этот же день через банкомат она перевела всю сумму. После этого она добавила на указанные ранее реквизиты еще более 2 тысяч рублей за покупку шлема.

Товар до настоящего времени не доставлен, по указанным на сайте номера телефонов никто не отвечает. Общая сумма ущерба составила более 45 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Полицейские советуют при совершении покупок в социальных сетях, не спешить оплачивать стоимость товара, не убедившись в надежности продавца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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