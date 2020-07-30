2020-07-30T14:36:18+03:00
Общество

Маленьких салехардцев принимают в первый класс

Уже подано более 900 заявлений
Анна Полякова
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Маленьких салехардцев принимают в 1 класс Фото: salekhard.orgМаленьких салехардцев принимают в 1 класс Фото: salekhard.org
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Продолжается прием заявлений для зачисления в первые классы школ города Салехарда. Первая волна проходила с 1 января по 1 июля 2020 года: зачисление детей осуществлялось в соответствии с местом проживания.

В период второй волны распределение будущих первоклассников происходит только на свободные места: на сегодняшний день новых учеников принимают две школы: № 1 и № 6.

- Уже подано более 900 заявлений. Ограничений по количеству нет, все дети в итоге будут зачислены в первые классы. Прием документов происходит дистанционно через интернет портал АИС «Е-услуги. Образование» или портал «Госуслуги», - отмечает начальник отдела общего образования Элеонора Акулевич.

В течение 7 дней поступит ответ о зачислении или мотивированный отказ из школы. Статус своего заявления можно отследить самостоятельно через портал.

Если у родителей есть желание перевести своего ребенка в другую школу, для этого необходимо написать заявление в учебном заведении, которое уже посещает школьник, об отчислении. После этого можно повторно подать заявление через автоматизированную систему «Е-услуги. Образование».

ИСТОЧНИК KP.RU

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