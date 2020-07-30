В Ноябрьске за полгода наказали 47 шумных горожан

30 Июль 2020 2020-07-30T12:01:30+03:00

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В Ноябрьске за полгода составлено 223 протокола за нарушение тишины и покоя привлечены к ответственности 47 граждан, 156 человек получили предупреждение.

Шуметь запрещено с 23.00 часов до 07.00 часов следующего дня с понедельника по пятницу и с 23.00 до 9.00 в выходные дни (суббота и воскресенье), а также в нерабочие праздничные дни.

За нарушение предусмотрено наказание в виде предупреждения или наложение административного штрафа на граждан в размере до 2 500 рублей, на должностных лиц - до 15 000 рублей, юрлица могут раскошелиться на 200 000 рублей. Повторное совершение административного правонарушения в течение года влечет наложение административного штрафа на граждан в два раза и больше, чем в первом случае.

Добавим, административной комиссией также было оформлено 20 протоколов на 18 горожан, которые размещали афиши, плакаты, объявления и листовки вне установленных мест. 8 протоколов составлено на граждан, занимавшихся торговлей вне мест, специально установленных органами местного самоуправления.

Общая сумма штрафов за нарушение окружного закона об административных правонарушениях составила 67 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU