2020-07-30T11:13:57+03:00
Общество

В Новом Уренгое без вести пропавшего мужчину нашла собака

Овчарка, пройдя больше километра, обнаружила человека в тундре
Анна Полякова
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В Новом Уренгое без вести пропавшего мужчину нашла собака Фото: ОМВД России по городу Новому УренгоюВ Новом Уренгое без вести пропавшего мужчину нашла собака Фото: ОМВД России по городу Новому Уренгою
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Около двух суток искали в Новом Уренгое 40-летнего мужчину. Сообщение о том, что 26 июля 2020 года он ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся, поступило 27 июля в дежурную часть от его знакомого .

К поискам пропавшего подключились сотрудники полиции и кинолог Наталья Супрун. Ее служебная собака по кличке Силва обнюхала вещи пропавшего, обнаружила на улице его запаховый след и направилась на поиски в сторону тундры.

Пройдя больше километра, служебная собака обнаружила в овраге в тундре без вести пропавшего мужчину, который был жив. На место сразу же вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая доставила мужчину в больницу.

В полиции рассказали, что бельгийская овчарка Силва служит в новоуренгойской полиции уже 10 лет. Она неоднократно участвовала в различных соревнованиях и занимала призовые места. Последнюю свою награду она получила в 2018 году в г. Вологда на Чемпионате МВД России по многоборью кинологов, где заняла 1 место по навыку «Выборка вещи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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