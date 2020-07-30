2020-07-30T10:44:30+03:00
Общество

Жители Салехарда, Муравленко, Губкинского чаще других помогают полиции

Размер вознаграждения составляет 4000 рублей
Анна Полякова
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Жители Салехарда, Муравленко, Губкинского чаще других помогают полиции Фото: yanao.ruЖители Салехарда, Муравленко, Губкинского чаще других помогают полиции Фото: yanao.ru
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За первое полугодие в органы внутренних дел региона от ямальцев поступило 12 сообщений о правонарушениях. Активнее всех себя проявили жители Салехарда, Муравленко, Губкинского, а также Шурышкарского и Тазовского районов, Нового Уренгоя и Ноябрьска, рассказали в правительстве ЯНАО,.

Бдительные ямальцы сообщили о магазинах, торговавших алкоголем без лицензии и в неустановленное время. За нарушения владельцы торговых точек привлечены к административной ответственности.

Кроме того, проявив активную гражданскую позицию, граждане помогли правоохранителям в задержании пьяных водителей. Решением суда на нарушителей наложен штраф на общую сумму 60 000 рублей, они также лишены права управления транспортными средствами.

Напоминаем, что в соответствии с законом людям, oказавшим личную пoмощь полиции в предоставлении дoстоверной инфoрмации о правoнарушениях, преступлениях и угрозах общественному порядку, определен порядок выплаты денежного вознаграждения. Его размер составляет 4000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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