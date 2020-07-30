2020-07-30T09:19:19+03:00
Общество

Жителям Муравленко о результатах теста на COVID-19 сообщит робот

Система совершает до 150 звонков в день
Анна Полякова
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Жителям Муравленко о результатах теста на COVID-19 сообщит робот Фото: pixabay.comЖителям Муравленко о результатах теста на COVID-19 сообщит робот Фото: pixabay.com
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Муравленковцы узнают о результате обследования на COVID-19 ежедневно при автоматическом обзвоне.

Данная система оповещения о результатах тестирования на коронавирусную инфекцию охватывает 100% адресатов, как сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО, это до 150 звонков в день. Сдавшим анализы на коронавирус сообщат о результатах по телефону с 11-00 до 15-00 часов.

Также эту информацию можно узнать в личном кабинете Единой электронной регистратуры ЯНАО. Инструкцию об использовании данной системы получает каждый пациент при заборе анализа.

Кроме того, сотрудники Call-центра, при обращении, сообщают пациентам результаты тестирования. Напомним, что услуга автодозвона также доступна и в Новом Уренгое.

По последним данным опрештаба ЯНАО, в Муравленко за сутки зарегистрировано 3 новых случая коронавирусной инфекции, за весь период выявлено 482 инфицированных, выздоровели – 117.

ИСТОЧНИК KP.RU

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