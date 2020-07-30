2020-07-30T09:08:40+03:00
Происшествия

В Салехарде водителю, протащившему полицейского по дороге, дали срок

Любителя пьяной езды без прав отправили в колонию общего режима на 4 года
Анна Полякова
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В Салехарде водителю, протащившему полицейского по дороге, дали срокВ Салехарде водителю, протащившему полицейского по дороге, дали срокФото: Ольга Крыльцова
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В Салехарде мужчине дали срок за применение насилия в отношении представителя власти и нарушение ПДД. Его судили по двум статьям после инцидента, случившегося 25 апреля 2020 года.

На автодороге «Салехард-Аэропорт» сотрудник ДПС остановил автомобиль «Газель», за рулем которого находился пьяный 40-летний местный житель.

Полицейский потребовал предъявить документы, тогда водитель дал газу, наехав на сотрудника ДПС. Полицейский при этом зацепился одеждой за ручку двери автомобиля. В таком состоянии водитель протащил его по проезжей части на значительное расстояние.

Выяснилось, что мужчина управлял автомобилем, будучи лишенным водительских прав за нарушение ПДД.

Суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, виновного лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2,6 года, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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