2020-07-30T07:56:18+03:00
Общество

Депутаты проинспектировали детские площадки Салехарда

К сентябрю работы должны быть завершены
Анна Полякова
Поделиться:
Депутаты проинспектировали детские площадки Салехарда Фото: salekhard.orgДепутаты проинспектировали детские площадки Салехарда Фото: salekhard.org
Изменить размер текста:

Депутаты Гордумы и Заксобрания ЯНАО совместно с представителями администрации города проинспектировали две новые детские площадки.

Кроме того, народные избранники проверили и действующие игровые зоны, на которые указали сами жители в социальных сетях, жалуясь на устаревшие конструкции.

- Есть площадки, которые принадлежат собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, здесь ответственность за их содержание лежит именно на них. За ремонтом, обновлением и обслуживанием жильцы должны обращаться в управляющие компании. Администрация города всегда идет на встречу и оказывает помощь в проведении собраний, выделяет и устанавливает архитектурные формы, работа постоянно ведется, – комментирует депутат Городской Думы Денис Теленков.

Депутаты проверили, как продвигается строительство новых детских площадок по в двух микрорайонах города – Ямальский и Брусничный. Там площадки обустраиваются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Завершить работы строители должны до начала сентября. Подрядчики говорят, что идут с опережением графика.

- Мы были сегодня на площадке во дворе улицы Арктической, 8 и 10, видели, сколько детишек там играет и в каких условиях, нет даже песка. Вместе с главой города Алексеем Титовским найдем решение данной проблемы, – отмечает депутат Законодательного Собрания ЯНАО Алексей Денисов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новом Уренгое без вести пропавшего мужчину нашла собака
В МФЦ Салехарда робот измеряет температуру посетителей
Жители Салехарда, Муравленко, Губкинского чаще других помогают полиции
Жителям Муравленко о результатах теста на COVID-19 сообщит робот
В Салехарде водителю, протащившему полицейского по дороге, дали срок
В ЯНАО назвали кандидатов на пост главы Госстройнадзора
Депутаты проинспектировали детские площадки Салехарда
Таркосалинцы стали более дисциплинированными во время самоизоляции
Югра поддерживает создание и модернизацию баз отдыха для туристов
Погода на Ямале 30 июля: облачный, дождливый день
Сквер Геологов в Ноябрьске к осени преобразится
В Лабытнанги раскрыли разбойное нападение на магазин
В Губкинском самые спортивные горожане борются за велосипед от главы города
В Новом Уренгое безопасные торговые точки получают «желтую метку»
В Муравленко посадили мужчину, сломавшего челюсть знакомому
В аэропорту Нового Уренгоя прошли тренировки спасателей