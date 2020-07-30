Депутаты проинспектировали детские площадки Салехарда

30 Июль 2020 2020-07-30T07:56:18+03:00

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Депутаты Гордумы и Заксобрания ЯНАО совместно с представителями администрации города проинспектировали две новые детские площадки.

Кроме того, народные избранники проверили и действующие игровые зоны, на которые указали сами жители в социальных сетях, жалуясь на устаревшие конструкции.

- Есть площадки, которые принадлежат собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, здесь ответственность за их содержание лежит именно на них. За ремонтом, обновлением и обслуживанием жильцы должны обращаться в управляющие компании. Администрация города всегда идет на встречу и оказывает помощь в проведении собраний, выделяет и устанавливает архитектурные формы, работа постоянно ведется, – комментирует депутат Городской Думы Денис Теленков.

Депутаты проверили, как продвигается строительство новых детских площадок по в двух микрорайонах города – Ямальский и Брусничный. Там площадки обустраиваются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Завершить работы строители должны до начала сентября. Подрядчики говорят, что идут с опережением графика.

- Мы были сегодня на площадке во дворе улицы Арктической, 8 и 10, видели, сколько детишек там играет и в каких условиях, нет даже песка. Вместе с главой города Алексеем Титовским найдем решение данной проблемы, – отмечает депутат Законодательного Собрания ЯНАО Алексей Денисов.

ИСТОЧНИК KP.RU