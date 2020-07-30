Погода на Ямале 30 июля: облачный, дождливый день
В четверг, 30 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +17 градусов, пасмурно, периодически - дождь, ветер северный 2 м/с.
В Ноябрьске + 16 градусов, малооблачно, дождь, ветер западный 3 м/с.
В Новом Уренгое +18 градусов, облачно, в середине дня – кратковременный дождь, ветер юго-восточный 3 м/с.
В Надыме +16 градусов, малооблачно, дождь, ветер южный 1 м/с.
В Губкинском +17 градусов, малооблачно, дождь, в первой половине дня - гроза, ветер переменных направлений 2 м/с.
В Тарко-Сале +16 градусов, в основном облачно, дождь, ветер юго-западный 1 м/с.
В Муравленко +17 градусов, облачно, дождь, в середине дня - гроза. Ветер западный 3 м/с.
В Лабытнанги +16 градусов, облачно, днем – кратковременный дождь, ветер северо-восточный 5 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU