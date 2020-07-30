2020-07-30T05:30:14+03:00
Общество

Погода на Ямале 30 июля: облачный, дождливый день

Температура воздуха +16 ... +18 градусов
Анна Полякова
Поделиться:
Погода на Ямале 30 июля: облачный, дождливый день Фото: pixabay.comПогода на Ямале 30 июля: облачный, дождливый день Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В четверг, 30 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +17 градусов, пасмурно, периодически - дождь, ветер северный 2 м/с.

В Ноябрьске + 16 градусов, малооблачно, дождь, ветер западный 3 м/с.

В Новом Уренгое +18 градусов, облачно, в середине дня – кратковременный дождь, ветер юго-восточный 3 м/с.

В Надыме +16 градусов, малооблачно, дождь, ветер южный 1 м/с.

В Губкинском +17 градусов, малооблачно, дождь, в первой половине дня - гроза, ветер переменных направлений 2 м/с.

В Тарко-Сале +16 градусов, в основном облачно, дождь, ветер юго-западный 1 м/с.

В Муравленко +17 градусов, облачно, дождь, в середине дня - гроза. Ветер западный 3 м/с.

В Лабытнанги +16 градусов, облачно, днем – кратковременный дождь, ветер северо-восточный 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новом Уренгое без вести пропавшего мужчину нашла собака
В МФЦ Салехарда робот измеряет температуру посетителей
Жители Салехарда, Муравленко, Губкинского чаще других помогают полиции
Жителям Муравленко о результатах теста на COVID-19 сообщит робот
В Салехарде водителю, протащившему полицейского по дороге, дали срок
В ЯНАО назвали кандидатов на пост главы Госстройнадзора
Депутаты проинспектировали детские площадки Салехарда
Таркосалинцы стали более дисциплинированными во время самоизоляции
Югра поддерживает создание и модернизацию баз отдыха для туристов
Погода на Ямале 30 июля: облачный, дождливый день
Сквер Геологов в Ноябрьске к осени преобразится
В Лабытнанги раскрыли разбойное нападение на магазин
В Губкинском самые спортивные горожане борются за велосипед от главы города
В Новом Уренгое безопасные торговые точки получают «желтую метку»
В Муравленко посадили мужчину, сломавшего челюсть знакомому
В аэропорту Нового Уренгоя прошли тренировки спасателей