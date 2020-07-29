Сквер Геологов в Ноябрьске к осени преобразится

29 Июль 2020 2020-07-29T16:16:44+03:00

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В Ноябрьске летом появится новая автомобильная стоянка, которая поможет разгрузить парковку возле кинотеатра «Русь». Уже к осени преобразится сквер Геологов. Проект подразумевает новое современное и удобное место отдыха для ноябрян.

Меняется концепция и площадки перед кинотеатром «Русь». Отсюда уберут парковку и демонтируют арт-объекты «У Лукоморья». Фигуры отреставрируют и установят в другом месте, которое определят жители города в ходе голосования. Все работы должны быть завершены к сентябрю.

В сквере Геологов сейчас обустраивают пешеходные дорожки и готовят места для установки различных архитектурных форм. Здесь появятся первые, специально оборудованные велодорожки, игровая зона для детей с безопасным прорезиненным покрытием, светодиодный фонтан и многое другое.

- Площадку перед ГДКиК «Русь» - планируем закрыть для въезда автомобилей. Народные контролеры предложили по завершению работ в сквере провести акцию по высадке деревьев. Хорошая идея. Обязательно присоединюсь, - прокомментировал у себя на странице в Инстаграм глава города Алексей Романов, который лично курирует благоустройство территории.

ИСТОЧНИК KP.RU