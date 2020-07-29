2020-07-29T15:56:46+03:00
Происшествия

В Лабытнанги раскрыли разбойное нападение на магазин

25-летний рецидивист унес 15 тысяч рублей
Анна Полякова
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В Лабытнанги раскрыли разбойное нападение на магазинВ Лабытнанги раскрыли разбойное нападение на магазинФото: Ольга Крыльцова
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В Лабытнанги задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин, которое произошло ночью 25 июля. О происшествии сообщила 44-летняя продавщица. Она рассказала, что неизвестный мужчина похитил из магазина кассовый аппарат с деньгами.

Угрожая ножом, грабитель напал на продавца магазина и скрылся с похищенным в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей.

В ходе оперативно–розыскных мероприятий был задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый 25-летний местный житель.

Фото: 89.мвд.рф

Фото: 89.мвд.рф

На него завели уголовное дело по статье «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет лишения свободы. Похищенное изъято, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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