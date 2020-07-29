В Лабытнанги раскрыли разбойное нападение на магазин
В Лабытнанги задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин, которое произошло ночью 25 июля. О происшествии сообщила 44-летняя продавщица. Она рассказала, что неизвестный мужчина похитил из магазина кассовый аппарат с деньгами.
Угрожая ножом, грабитель напал на продавца магазина и скрылся с похищенным в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей.
В ходе оперативно–розыскных мероприятий был задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый 25-летний местный житель.
Фото: 89.мвд.рф
На него завели уголовное дело по статье «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет лишения свободы. Похищенное изъято, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU