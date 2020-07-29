2020-07-29T15:31:14+03:00
Общество

В Губкинском самые спортивные горожане борются за велосипед от главы города

Жители выкладывают видео со своих домашних и уличных тренировок
Анна Полякова
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В Губкинском самые спортивные горожане борются за велосипед от главы города Фото: instagram.com Андрея ГаранинаВ Губкинском самые спортивные горожане борются за велосипед от главы города Фото: instagram.com Андрея Гаранина
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Жители Губкинского участвуют в челлендже, который запустил глава города Андрей Гаранин 22 июля. Мэр призвал жителей снимать видео о занятиях спортом и выкладывать в Инстаграм. Наградой станет отличный спортивный велосипед, который победителю градоначальник намерен вручить лично.

- Губкинцы доказывают, что наш город самыи спортивныи на Ямале. Под хэштегом Губкинский _за_спорт уже более 200 публикации. Жители выкладывают видео со своих домашних и уличных тренировок. Очень круто, молодцы! - написал глава Губкинского в своём Инстаграме.

Андрей Гаранин отметил, что этот челлендж должен показать, что губкинцы и в условиях пандемии, когда есть ограничения для спортивных учреждений и центров, могут заниматься и поддерживать себя в хорошей форме.

У всех желающих еще есть время присоединиться. 1 августа один из участников станет обладателем очень нужного всем любителям ЗОЖ транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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