В Муравленко посадили мужчину, сломавшего челюсть знакомому

29 Июль 2020 2020-07-29T14:21:11+03:00

Кроме того, его оштрафовали на 96 тысяч рублей

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В Муравленко мужчину, сломавшего челюсть знакомому, приговорили к трем месяцам исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его оштрафовали на 96 тысяч рублей.

Ссора между двумя пьяными жителями города произошла 24 ноября 2019 года. Конфликт возник на почве личных неприязненных отношений. Один из мужчин умышленно ударил противника кулаком в область виска, сломав ему нижнюю челюсть.

Уголовное дело расследовалось по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», сообщает пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU