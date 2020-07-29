На Ямале распространяют фейк о бесплатных жд-перевозках для бюджетников
В социальных сетях распространяется информация с сайта сатирических новостей о создании на Ямале новой железнодорожной компании, услугами которой безвозмездно могут воспользоваться работники бюджетных организаций.
«Бюждетников ЯНАО и их автомобили будут бесплатно возить по России спецсоставы ЖД», - гласит заголовок фейковой новости, которая заполонила просторы интернета.
Фото: Оперштаб ЯНАО
- Данная информация не соответствует действительности и может восприниматься исключительно как ирония, - прокомментировали представители оперативного штаба Ямало-Ненецкого автономного округа по ситуации с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU