2020-07-29T12:53:05+03:00
Общество

На Ямале распространяют фейк о бесплатных жд-перевозках для бюджетников

Оперштаб ЯНАО прокомментировал информацию
Анна Полякова
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На Ямале распространяют фейк о бесплатных жд-перевозках для бюджетников Фото: pixabay.comНа Ямале распространяют фейк о бесплатных жд-перевозках для бюджетников Фото: pixabay.com
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В социальных сетях распространяется информация с сайта сатирических новостей о создании на Ямале новой железнодорожной компании, услугами которой безвозмездно могут воспользоваться работники бюджетных организаций.

«Бюждетников ЯНАО и их автомобили будут бесплатно возить по России спецсоставы ЖД», - гласит заголовок фейковой новости, которая заполонила просторы интернета.

Фото: Оперштаб ЯНАО

Фото: Оперштаб ЯНАО

- Данная информация не соответствует действительности и может восприниматься исключительно как ирония, - прокомментировали представители оперативного штаба Ямало-Ненецкого автономного округа по ситуации с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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