Кандидаты на должность главы госстройнадзора ЯНАО выступили перед губернатором

29 Июль 2020 2020-07-29T12:27:39+03:00

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В Салехарде стартовал финальный этап конкурса по формированию резерва управленческих кадров на должность руководителя службы госстройнадзора ЯНАО. Первым заданием стала презентация своих достижений и видения стратегии развития службы. На конкурсе присутствовал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Члены конкурсной комиссии, эксперты строительной отрасли и сферы подбора кадров будут оценивать управленческий и профессиональный опыт кандидатов.

На должность руководителя окружной службы госстройнадзора поступило 105 заявок от кандидатов из 22 регионов. Более половины из них – представители субъектов УрФО, в том числе ямальцы.

На дистанционном этапе все кандидаты прошли тестирование на знание законодательства в своей сфере, решали проблемные кейсы и участвовали в предварительном интервью. В финале участвовали 10 претендентов, чей опыт и знания наиболее соответствуют поставленным задачам.

Кандидатам предстоит решить выездной профессиональный кейс на одной из строительных площадок Салехарда, принять участие в мозговом штурме и групповой дискуссии по теме долевого строительства.

По итогам конкурса будут выбраны кандидаты для включения в резерв управленческих кадров на должность руководителя службы.

- Мы хотим привлечь лучшего руководителя на очень важное направление – государственный строительный надзор, - отметил губернатор, пояснив, что на Ямале уже строится большое количество объектов, поэтому у службы масштабные задачи, связанные с контролем качества строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU