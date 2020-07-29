Благоустройство набережной озера Лебяжье завершится к сентябрю

29 Июль 2020 2020-07-29T12:16:29+03:00

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Ход благоустройства набережной озера Лебяжье в Салехарде осмотрели главный федеральный инспектор по ЯНАО Александр Ямохин вместе с мэром Алексеем Титовским.

Это один из самых масштабных проектов этого лета. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в регионе, работа не останавливалась ни на секунду. Исполнение обязательств со стороны подрядчика идет по графику.

Глава Салехарда Алексей Титовский процесс контролирует ежедневно. Замечаний нет», – резюмировал Александр Ямохин.

Мэр отметил, что самый сложный этап работы позади. Здесь требовалась серьезная отсыпка береговой линии. Только песка было завезено более пяти тысяч тонн. Параллельно строители приступили к монтажу каркаса для экотропы, которая будет проходить по периметру озера. Будут смонтированы детские игровые комплексы, качели, тарзанки, каких в городе еще не было.

Здесь появится велодорожка, прокат катамаранов, большая площадка для спортивных игр – волейбола и баскетбола. Городские власти рассматривают появление остановки общественного транспорта. Благоустройство коснется и прилегающей территории. Предстоит обустроить подъездные пути – 1100 метров планируется заасфальтировать.

Главный федеральный инспектор отметил, что в округе запланировано в этом году облагородить 84 общественные и порядка 682 дворовых территорий. Одно из таких мест – набережная озера Лебяжье.

ИСТОЧНИК KP.RU