На Ямале проходит эксперимент по развитию изгородного оленеводства

29 Июль 2020 2020-07-29T11:22:43+03:00

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У оленей в Надымском районе в условиях изгороди появились первые сто телят. Эксперименты по развитию изгородного оленеводства проходят на Ямале в двух районах - Тазовском и Надымском. Этим летом в изгороди, построенной в 30 км южнее поселка Лонгъюган, появился первый молодняк. Точное число пополнения станет известно осенью после сезонного просчета поголовья.

Это тундровые олени, которые еще не привыкли к таежным условиям. Пока их еще тянет на историческую родину - в сторону полуострова. Нужно, чтобы поколение полностью сменилось, тогда они уже начнут считать эти места своим «домом», уверены оленеводы.

Общая протяженность изгороди составляет 40 км. Оленеводы считают, что на этом участке можно выпасать максимум 600 голов оленей – при большем количестве растительность будет сильно вытаптываться. Первые полгода в новых условиях прошли благополучно – на участке богатая кормовая база с изобилием ягеля, а ограждение защищает оленей от диких животных и не дает им уходить из стада. На время отела для важенок организовали «родильное отделение» в виде отдельного кораля.

Напомним, в прошлом году на изучение альтернативных способов содержания северных оленей на Ямале было предоставлено два гранта, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU