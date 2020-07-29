2020-07-29T11:22:43+03:00
Экономика

На Ямале проходит эксперимент по развитию изгородного оленеводства

В Надымском районе появился первый молодняк
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале проходит эксперимент по развитию изгородного оленеводства Фото: yanao.ruНа Ямале проходит эксперимент по развитию изгородного оленеводства Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

У оленей в Надымском районе в условиях изгороди появились первые сто телят. Эксперименты по развитию изгородного оленеводства проходят на Ямале в двух районах - Тазовском и Надымском. Этим летом в изгороди, построенной в 30 км южнее поселка Лонгъюган, появился первый молодняк. Точное число пополнения станет известно осенью после сезонного просчета поголовья.

Это тундровые олени, которые еще не привыкли к таежным условиям. Пока их еще тянет на историческую родину - в сторону полуострова. Нужно, чтобы поколение полностью сменилось, тогда они уже начнут считать эти места своим «домом», уверены оленеводы.

Общая протяженность изгороди составляет 40 км. Оленеводы считают, что на этом участке можно выпасать максимум 600 голов оленей – при большем количестве растительность будет сильно вытаптываться. Первые полгода в новых условиях прошли благополучно – на участке богатая кормовая база с изобилием ягеля, а ограждение защищает оленей от диких животных и не дает им уходить из стада. На время отела для важенок организовали «родильное отделение» в виде отдельного кораля.

Напомним, в прошлом году на изучение альтернативных способов содержания северных оленей на Ямале было предоставлено два гранта, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале распространяют фейк о бесплатных жд-перевозках для бюджетников
Кандидаты на должность главы госстройнадзора ЯНАО выступили перед губернатором
Благоустройство набережной озера Лебяжье завершится к сентябрю
На Ямале жертвами коронавируса стали еще два человека
На Ямале проходит эксперимент по развитию изгородного оленеводства
В больницах Ямала сокращают количество коек для пациентов с COVID-19
В Новом Уренгое осудили стрелявшего в полицейского из незаряженного пистолета
Администрацию Муравленко обязали ликвидировать 22 свалки
Ямальские врачи разработали гимнастику для перенесших коронавирус
В Надыме велосипедист попал под колеса «УАЗа»
Жителей Салехарда учат, как противостоять мошенникам
Общественность Тарко-Сале контролирует процесс благоустройства города
На Аллее славы Ханымея устанавливают новые арт-объекты
Погода на Ямале 29 июля: дождь, местами - грозы
Реконструкция Обдорского музея завершится в декабре
Жительницу Лабытнанги дважды за день облапошили мошенники
В Губкинском капитально отремонтируют семь многоквартирников
На Ямале обсудили вопросы организации детского отдыха
В Ямальском районе открылся ягодный сезон
Салехардский комбинат наказали за гниющую рыбу