2020-07-29T10:13:10+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое осудили стрелявшего в полицейского из незаряженного пистолета

Суд приговорил его к 2 годам 2 месяцам колонии общего режима
Анна Полякова
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В Новом Уренгое осудили стрелявшего в полицейского из незаряженного пистолетаВ Новом Уренгое осудили стрелявшего в полицейского из незаряженного пистолетаФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое зачитали приговор местному жителю, который в нетрезвом состоянии стрелял в полицейского из незаряженного пистолета. 31-летнего мужчину судили по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошел в апреле 20202 года. Инспектор ДПС остановил в центре города автомобиль. Когда подошел в машине со стoроны водителя, он увидел, что пассажир демонстративно направил на него пистолет и выстрелил, а после отбросил оружие в сторону.

Выяснилось, что пьяный мужчина стрелял в стoрону полицейского из oхoлoщенного, незаряженного пистолета.

Суд приговорил его к 2 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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