Администрацию Муравленко обязали ликвидировать 22 свалки
В окрестностях Муравленко обнаружены 22 несанкционированные свалки. Местная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства об обращении с отходами производства и потребления на территории города.
Городские леса, площадь которых составляет более 7 тыс. га, по своему назначению выполняют защитные и санитарно-гигиенические функции. Кроме того, это излюбленное место отдыха горожан, пояснили в региональном ведомстве.
Прокуратура обнаружила здесь несанкционированные свалки бытовых, строительных и иных отходов различных классов опасности. В ряде случаев свалки горючих отходов непосредственно прилегают к лесным насаждениям, что создает угрозу пожарной безопасности.
Прокурор направил в суд 22 исковых заявления о возложении на администрацию обязанности по ликвидации несанкционированных свалок ТКО в городских лесах. Власти города принимаются меры по исполнению решений суда.
ИСТОЧНИК KP.RU