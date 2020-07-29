Администрацию Муравленко обязали ликвидировать 22 свалки

29 Июль 2020 2020-07-29T09:30:57+03:00

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В окрестностях Муравленко обнаружены 22 несанкционированные свалки. Местная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства об обращении с отходами производства и потребления на территории города.

Городские леса, площадь которых составляет более 7 тыс. га, по своему назначению выполняют защитные и санитарно-гигиенические функции. Кроме того, это излюбленное место отдыха горожан, пояснили в региональном ведомстве.

Прокуратура обнаружила здесь несанкционированные свалки бытовых, строительных и иных отходов различных классов опасности. В ряде случаев свалки горючих отходов непосредственно прилегают к лесным насаждениям, что создает угрозу пожарной безопасности.

Прокурор направил в суд 22 исковых заявления о возложении на администрацию обязанности по ликвидации несанкционированных свалок ТКО в городских лесах. Власти города принимаются меры по исполнению решений суда.

ИСТОЧНИК KP.RU