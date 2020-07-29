В Надыме велосипедист попал под колеса «УАЗа»

29 Июль 2020 2020-07-29T08:37:18+03:00

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В Надыме водитель автомобиля «УАЗ» не заметил велосипедиста. ДТП случилось 28 июля около 17 часов 10 минут на улице Первый проезд. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, при выезде с прилегающей территории автомобилист допустил столкновение с двухколесным транспортом. В результате ДТП велосипедист получил травмы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 11 ДТП, в одном из которых пострадал человек. С начала 2020 года в 2722 зарегистрированных ДТП погибли 24 человека и 258 травмированы, в их числе 26 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU