Жителей Салехарда учат, как противостоять мошенникам

29 Июль 2020 2020-07-29T08:40:00+03:00

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В Салехарде полицейские проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Мошенник». Правоохранители ежедневно осуществляют обход домов и дворов и организаций города, информируют население об участившихся случаях мошенничества, о новых способах обмана и рассказывают, как защитить себя и своих близких от преступных посягательств.

Полицейские провели более 17 тысяч разъяснительных бесед с местными жителями. Каждому во время беседы вручают памятку по прoфилактике мошенничества. Также же напоминания размещаются в подъездах многоквартирных домов и магазинах, на информационных стендах города.

Полицейские призывают к бдительности и остoрожности в общении с незнакомыми людьми, обращать внимание и проявлять заботу по отнoшению к своим рoдным и близким пoжилого возраста. Прoфилактическое мероприятие будет проходить до 30 сентября 2020, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU