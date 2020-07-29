Общественность Тарко-Сале контролирует процесс благоустройства города

29 Июль 2020 2020-07-29T07:50:12+03:00

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В Тарко-Сале в этом году реконструируют три общественных и тридцать две дворовые территории. Промежуточные итоги работ по всем объектам благоустройства обсудили члены общественной комиссии. Они контролируют и координируют ход работ по программе формирования комфортной городской среды.

Самым масштабным проектом этого лета является Парк Прибрежный – здесь благоустраивают городской пляж и прибрежный лесной массив, расширяют автопарковку. В лесном массиве продолжают монтировать металлоконструкции будущих лесных троп и сами мостики. Продолжаются и работы по отсыпке пляжа и укреплению береговой линии.

По улице Евдокии Колесниковой реконструируют две детских площадки. Одна – в районе дома № 5 уже почти готова. Срок окончания работ – 15 августа, подрядчики обещают уложиться в отведённое время.

Кроме того, для благоустройства 32-х дворов многоквартирных домов в Тарко-Сале уже закуплены лавочки, урны и светильники. Управляющие организации ожидают их поступления и готовы приступить к установке.

В 2021 году в Тарко-Сале планируют преобразить еще две общественных территории: парковую зону на берегу озера Окуневого и сквер по улице Ленина. С дизайн-проектами этих территорий предлагают определиться самим горожанам. Опрос проводится на сайте районной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU