2020-07-29T07:38:18+03:00
Общество

На Аллее славы Ханымея устанавливают новые арт-объекты

Тематический комплекс два монумента
Анна Полякова
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На Аллее славы Ханымея устанавливают новые арт-объекты Фото: puradm.ruНа Аллее славы Ханымея устанавливают новые арт-объекты Фото: puradm.ru
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В Ханымее Пуровского района ЯНАО на Аллее славы устанавливают новые арт-объекты. Тематический комплекс полностью дополнят два новых монумента, посвященных воздушно-десантным войскам, воинам-интернационалистам и участникам локальных войн. Их изготовили по заказу в Санкт-Петербурге.

Ранее на площади возле памятника «День Победы» уже установили монументы, посвященные пограничной службе, военно-морскому флоту и Стену памяти с фотографиями и информацией о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны, которые жили в Ханымее.

Напомним, с идеей создания Аллеи славы выступил Совет ветеранов Ханымея. Проект стал победителем районного конкурса инициативного бюджетирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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